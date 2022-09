Jahedam kabinet ja külm vesi kraanis? Eestit ootab sügisel ja talvel ees energeetiline hinnašokk. Valitsus otsib säästukohti

Need ei ole laest võetud energia kokkuhoiu ideed, vaid homme koos teiste sarnastega ministrite ees arutamiseks. Valitsusel on plaan saada kokku terve komplekt võimalusi, kuidas riigiasutustes energiat kokku hoida.

Ja kuigi mõni idee võib ajada muigama, on asi naljast kaugel. Eestit ootab sügisel ja talvel energeetiline hinnašokk. Ja loota soojale talvele on siinkandis enesepetmine. Sünoptik Kairo Kiitsak pani pühapäeval Facebooki pildi kirjaga, et „talv tuleb talve moodi“.

Ilmast hoolimata küte kallineb, gaas kallineb, niigi kallis elekter võib-olla samuti, nafta hind võib kõikuda. Täiesti õigustatud küsimus on, kas meil üldse jätkub piisavalt elektrit ja gaasi – eriti kui venelased keeravad gaasikraani täiesti kinni. Mida nad nüüd „remonti“ läinud Nord Stream 1-ga juba sisuliselt tegid.

Riigijuhid teavad, et inimestel tuleb hakata maksma jubedaid arveid. Osa neist saab kinni taguda, aga see on samuti inimeste endi maksuraha. Teine võimalus selle kõrval on energiat senisest rohkem kokku hoida.

Riigihalduse minister Riina Solman sai peaministrilt ülesande töötada riigiasutuste jaoks välja suunised energia kokkuhoiuks. Peaminister Kaja Kallas tahab tulemust näha juba homme valitsuse kabinetiarutelul.

Nagu eespool näitasime, ideid on. Solman tõdeb Ekspressile, et sellised soovitused, mis aitavad reaalselt kokku hoida, on üldiselt kas ebamugavad või maksavad raha. Seega tuleb hoolikalt valida, mida teha. Ekspressile teadaolevalt on üks suunis temperatuuri langetamine riigiasutuste ruumides 21 kraadini, millest võiks pääseda sotsiaal- ja haridusasutused.

Praegu ei ole veel selge, kas need suunised jäävadki suunisteks või tulevad sinna ka mõned kohustuslikud elemendid.

Solman kinnitab, et see on üks võimalus, aga sel juhul suunis, mitte kohustus. „Kontori temperatuuri on lihtne langetada, mida võiks kindlasti teatud piirini teha mittekasutatavates ruumides, näiteks saalid ja tühjad korrused. Tööruumides temperatuuri alandamine alla 21 kraadi ei ole parim lahendus,“ arutleb Solman. „Töökoht peab olema selline, kuhu inimene tahab tulla ja kus ta on kõige produktiivsem.“