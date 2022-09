Kaks armastusfilmi

Filmi teema – ole oma soovidega ettevaatlik, sest tahtmine on päris kange kraam – on intrigeeriv, filmi tehniline teostus meisterlik ja eks need seiklused on ka kenad ja värvilised vaadata. Aga miskipärast kaob loo maagia just siis, kui see hüppab tänapäeva. Eriti Londoni lõigud on ebamugavust tekitavad ja kohati lausa piinlikud. Ja noh, võib-olla pole praegu õige aeg targutada teemal „mida kõik naised tegelikult tahavad“ (jõudes päris ootamatule järeldusele, et musta kobedat meest).