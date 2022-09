Poliitikaradar | Kuivikuamet, mis ajab võimuliite tülli

Rahakõnelused on valitsuses täies hoos ja ka pingeid on hakanud paistma. Mitu koalitsiooni eri pooltele olulist teemat on kokkuleppeta, lisaks segavad kaarte personaliotsused. Kont opositsiooni hambus on ka majandusprognoos, mis isegi kõrvaltvaatajate hinnangul on liiga optimistlik. Personaliotsused vaevasid sel nädalal ka Keskerakonda, mis järjepanu puhastub, aga mitte kuigi vabatahtlikult. NB! Poliitikaradari saad enda postkasti tellida siit: https://ekspress.delfi.ee/z/poliitikaradar_uudiskiri/