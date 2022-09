Maarjamäe keeruline olemus: kahju, et andekad kunstnikud pidid oma palangu okupatsioonivõimu idiootses ahistuses valla päästma

Tallinna Maarjamäele on kogunenud nii palju ajalugu ja mälestusi, et esialgu alles hoogu võtvad pinged on – kogemuspõhiselt hinnates – vaat et vältimatud. Üksteisega üsna huvitavas seoses olevad nähtused ja artefaktid, sündmused ja objektid ning asutused on naabriteks kolinud kuidagi märkamatult. Omanikud-otsustajad on erinevad, poliitilised ja kollektiivsed, mistõttu on juba käima läinud vaidlustel õige mitu kihti.