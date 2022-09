Merike Estna pidulik monoloog

2014. aastal kureeris Merike Estna koos Kati Ilvesega Kumu 5. korruse kaasaegse kunsti saalidesse grupinäituse „Mina kui maal“ ja esines samas isikunäitusega „Sinine laguun“. Estna katsetused mõjusid kogu grupi kõige põnevamate ja erilisematena, eriti maalitud raamatud, mille mustrit sai sõrmega tunda ka läbi valge kinda. Tookord oli selge, et Estnal on hea hoog sees ning ta ongi uute tehnikate ja motiividega katsetamist viimasel kaheksal aastal jätkanud. Uus näitus „Muld ei hoia meie armastust“ teeb sellest vahekokkuvõtte – mustrid raamatutest on nüüd kihiti maalidel uusi kujundeid loomas.