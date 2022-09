Kurnatud tervishoiutöötaja: Tekkinud on petlik tunne, et COVID-19 on läbi ja kõik jälle hästi

Viimastel kuudel palju ärevust tekitanud majanduslik ebastabiilsus, sõda sisuliselt koduukse all ja energiakriis ei jäta puutumata kedagi. Muu hulgas kannatab meediakajastuses tagaplaanile vajunud tervishoiusüsteem. Tekkinud on petlik tunne, et COVID-19 on läbi ja seega peaks olema kõik jälle hästi. Reaalsus on aga midagi sootuks teistsugust.