Valitsus plaanib lapsi diskrimineerida: 2/3 toetustest läheb 14 protsendile peredele

Eesti peredest on 86% ühe või kahe lapsega. Niisiis saaksid suured pered ehk 14% enamuse valitsuse jagatavast 150 miljonist eurost. Kuna alates 3. lapsest on toetus on indekseeritud, siis 2026. aastaks saaksid nad 2/3 kogu peretoetustest.