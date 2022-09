Facebookist infot ei koguta: kogenud talendikütid avaldavad, kuidas käib tegelikult Eestis tippjuhtide otsimine

Astun sisse uksest, kust on enne mind sisenenud kümned inimesed, kes on kandideerinud mõne suurettevõtte tippjuhiks. Siia hoonesse on lihtne siseneda nii, et ükski kõrvaline isik sind ei näe – see asub linnasüdamest eemal, 120aastases kivimajas vana Dvigateli territooriumil, kus nüüd laiub Ülemiste City.