Feudi di San Gregorio: veinid, mis peegeldavad elurõõmu

Nii tehti 2001. aastal koostööd ühe toonase Itaalia suurima disaineri Massimo Vignelliga, kes kujundas veinimaja pudelitele nende unikaalsed ja alati pilkupüüdvad sildid. Vignelli idee „klassikalistest“ siltidest kordades väiksemate märgiste kasutamise taga oli lihtne ja loogiline: kuna veinimaja nimi on pikk ja keeruline, siis võiks silt olla lihtne, lühike ja lööv.

Sarnaselt veinidega on ka kõik Feudi di San Gregorio sildid meeldejäävalt kunstilised. Sama ideed rakendati ka uue veinimaja hoone disainil ja ehitamisel. Kuulsad arhitektid Hikaru Mori ja Maurizio Zito lõid veinimaja uue hoonega täiesti unikaalse ruumi, mis sai inspiratsiooni veinimaja veinidest ja ideoloogiatest, kuid mis nüüd omakorda inspireerib kaasaegseid veinimeistreid tegutsema uuel moel, uutest tuultest kantuna.

Veinimaja esindaja Francesca Festa ütleb, et kohalikud kutsuvad nende veinimaja hellitavalt NASAks, kuna tegemist on unikaalselt tänapäevase lahendusega puutumata loodusega mägedes. Sama jutu jätkuks annab Festa kõikidele edasi kutse nende Feudi di San Gregorio veinimaja külastamiseks, kus lisaks kunstile ja veinile on külalisi ootamas ka Michelini tärniga restoran ja hotell. Napolist on veinimajja sõita kõigest mõnikümmend minutit.

Põllud on viinamarjade emad

Festa rääkis veinirestoranis Dominic toimunud veinide tutvustusel, et enne veinimaja loomist Campania Apenniinide jalamile kasvasid samadel maadel oliivi- ja puuviljapuud, ürdid ja suured metsad. Viinamarjapõllud ja veinimaja tootmine on kõik viimase ligi 40 aasta jooksul nullist loodud. Tänapäeval kasvatab Feudi di San Gregorio veinimaja oma viinamarju enam kui 300 hektaril, mis on jagatud enam kui 700 erinevaks põlluks. Festa sõnul uurivad nad iga põllu eripärasid detailideni, et mõista, milline viinamari millises kasvukohas annab parimad tulemused.