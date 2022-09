Maailma ainus naismonarh Margrethe II võinuks olla ka Eesti kuninganna

Per Morten Abrahamsen / Kongehuset.dk

Kuninganna Elizabeth II surma järgsel nädalavahetusel pidas tagasihoidlikult oma 50. troonijuubelit Taani kuninganna Margrethe II. Nüüd on 82aastane monarh maailma kroonitud peade hulgas vanim ja ainuke naisvalitseja. Eestis kolm korda käinud Margrethe on ka „meie“ kuninganna: 13.–14. sajandil kuulus Taani kuningriigile Põhja-Eesti ja 16.–17. sajandil Saaremaa. Rääkimata sellest, et legendi järgi sündis Taani lipp Dannebrog 15. juunil 1219 Tallinnas – Taani linnas.