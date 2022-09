Miks oma ettevõte Võrru viia?

Tööstusalal käivad praegu ehitustööd ja 17. oktoobriks oodatakse pakkumisi esimesele seitsmele krundile. „Eks siis ole näha, milline on ettevõtjate huvi. Projekti mõned aastad tagasi ette valmistades olid ettevõtted kaasaegsesse tööstuskeskkonda kolimisest väga huvitatud, kuid võimalik, et muutunud majandusolud ja kriisiaeg on plaanidesse korrektiive teinud,“ sõnab Allas. Samas tõdeb ta, et majandusele ongi omased tõusud ja langused ning hetkeolukord võib kruntide täituvust üksnes aeglustada, kuid nõudlus nende järele püsib sellegipoolest.

Linnapea sõnul ei solgita turgu ettevõtjale soodsate tingimuste pakkumisega, vaid likivdeeritakse turutõrget, mis on tekkinud regioonide ebaühtlasest arengust: „Olen veendunud, et Eesti liberaalne majandussüsteem on veidi mööda pannud. Näen meie sõpruslinnade kogemusest Soomes ja Prantsusmaal, et omavalitsuse roll nii tööstus- kui elamuarenduse vallas on märksa olulisem kui meil Eestis. Siin kagunurgas ja muudes kaugemates piirkondades, kus vaba turg väga ladusalt ei toimi, peabki omavalitsus rohkem panustama keskkonna väljaehitamisse. Seetõttu oleme panustanud ka eramuehitusse. Selle näiteks on kaheksa noorperedele mõeldud soodsa krundi müümine, kuhu pere saab kodu rajada. Samuti liiguvad mõtted vajadusele täiendavalt arendada eramupiirkondi ja ka üürimaju. Omavalitsusena oleme huvitatud, et inimesi tuleks piirkonda juurde ja et neil oleks siin head töö- ja elutingimused. Arendustega ei soovi me eraettevõtjate tegemisi takistada, vaid nendega koostööd teha. Sellest põhimõttest lähtuvalt oleme koostanud pakkumiste tingimused.“