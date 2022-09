Kümneks aastaks istuma pandud, Wagneri palgaarmee poolt värvatud, Ukrainas tapetud. Ühe Karjala vangi lugu

Juba mitu kuud värbab Wagner Group endale Vene vangilaagritest uusi liikmeid. Wagner on erasõjafirma, mida seostatakse kurikuulsa ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Sajad, kui mitte tuhanded süüdimõistetud on pika vanglakaristuse kandmise asemel valinud Ukrainasse mineku. Tõenäoliselt on neist paljud juba lahingutes tapetud, kuid seni on kinnitust leidnud ainult üksikud juhtumid.