Eelarvekõnelused on jõudmas haripunkti. Ministrid sõitsid Vihula mõisa, kus kaks päeva kestval väljasõiduistungil püütakse kokku leppida järgmise aasta riigieelarve ja nelja aasta eelarvestrateegia. Sotsid ja Isamaa püüavad Reformierakonnast välja väänata kõik, mis saab, olgu hinnaks laenud või uued maksud. Oravad jäävad igal juhul süüdi - kas selles, et antakse õpetajatele-päästjatele liiga vähe või siis et oma põhimõtteid hüljates võetakse uusi laene või tehakse makse. Eelarveideedest on tunda lähenevate valimiste lõhna, nii nagu on seda ka opositsioonierakondade tegudes ja sõnades. Siit edasi saab minna ainult hullemaks.