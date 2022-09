„Kalevi“ režissöör: nii kaua tegime duubleid, kuni näitlejad sisse viskasid

Võttemeeskond rääkis Aivar Kuusmaaga läbi, milliseid kombinatsioone kasutatakse. „Joonistasime kombinatsioonid Aivari abiga paberile. Siis hakkasime liikumisi väljakul läbi mängima, et aru saada, kuidas neid on võimalik filmida.

Mängisime kombinatsiooni läbi, et aru saada, kuidas eri nurkade alt kogu situatsioon kätte saada. Tuli väga täpselt jälgida, et vaatajal tekiks flow, et ta unustaks ära, et väljakul on kaamerad, et ta jälgiks mängu nagu selle seest. Seejärel tegime veel testvõtteid.