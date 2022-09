EKSPRESS GRUUSIAS | Ekspresidendi Mihheil Saakašvili ema võitleb poja elu eest. „Ta jääb päev-päevalt nõrgemaks“

Vastab Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand

Kuidas hindab Gruusia valitsuse käitumist Mihheil Saakašvili suhtes Euroopa Liit?

EL jälgib ekspresidendi ümber toimuvat tähelepanelikult. Suhtleb õiguskaitseasutustega, et Mihheil Saakašvili õigused oleksid kaitstud ning kohtupidamine oleks õiglane ja läbipaistev (Gruusias jõustunud süüdimõistvad otsused on edasi kaevatud Euroopa Inimõiguste Kohtusse, Gruusias on pooleli uued kohtuprotsessid – EE). Samuti hoitakse silma peal, et ta saaks vajalikku arstiabi. EL ei saa otseselt siseriiklikku kohtuprotsessi sekkuda.

Miks ei andnud EL tänavu erinevalt Ukrainast ja Moldovast Gruusiale kandidaatriigi staatust?

Gruusia jäi kandidaatriigi staatusest ilma ilmselt seetõttu, et mitmete väga oluliste reformide läbiviimine, näiteks justiitsreform, on takerdunud poliitilise patiseisu tõttu.

Enamik laiapõhjalisi reforme vajavad ka laiapõhjalist arutelu ja erinevate ühiskonnagruppide kaasatust. Sügavalt polariseerunud poliitilisel maastikul on seda raske saavutada. Samuti kannatab tugeva polariseerumise all vaba meedia.