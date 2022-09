TELEMAAILMA TITAANIDE HEITLUS | Kas parem sari on lohedest või sõrmustest?

Amazon ja HBO on mängu pannud suure raha, et fantaasiasõpradel ja lapsepõlvepikendajatel oleks, mille üle vaielda: kas paremad on lohed või sõrmused? Kaalub Joosep Tiks . Ettevaatust, loos leidub spoilereid!

Telemaailmas käib tõeline titaanide heitlus. Iganädalane mõõduvõtt. Kaks hittsarja, kaks kuulsat fantaasiakirjanikku. Kas parem on J.R.R. Tolkien või G.R.R. Martin? Kas teleralli võidab Draakoni dünastia (House of the Dragon) või Võimusõrmused (Rings of Power)?