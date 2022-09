Leo Rohlin õpetas õpetamata

Esimesel kursusel tegime Dagmar Kotli palvel tema ikebanakursuse tarvis keraamilisi anumaid, vastutasuks õpetas Dagmar meile ikebanat ja jaapani kultuuri. Mingil moel sai Leo paigutada juba järgmisest õppeaastast selle aine meie õppeprogrammi, kus see püsis viienda kursuse lõpuni. Tegime väljapanekuid ERKIs, Sõpruse kinos, teatris ja eriti suurejooneliselt Lillepaviljonis. Küsisime Leolt näituse tarbeks tema selleaegseid suuri vorme. Mulle tundus, et Leo oli rahul oma vorme kasutuses nähes. Sain nende esemetega läbi selle koostöö lähedaseks, silitades nende glasuuripindu ja kumerusi ning õppides kavalustega nende veepidamatust varjama. Kui põnev värvikombinatsioon tuli sügislehtedes okstest ja Leo Rohlini hiigelsuure taldriku puna-sinikirjust krakleest! Tegelikult on tema kuulsad krakleed omamoodi tehnoloogiline „praak“, mis tuli tollal kasutuses olnud savide ja glasuuride kokkusobimatusest. Pole siis ime, et talle kuulub ütlus: ebaõnnestunud proovid on kõige paremad proovid, neist õpid kõige enam.