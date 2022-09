Psühhoanalüütik kutsub üles Vene sõjaväepõgenikke Eestisse lubama: see on parim, mida saame teha putleri režiimi vastu töötamiseks

Põgenike piiriületuse tõkestamine ei ole eetiline. Sellega me nõuame, et nad läheksid vabatahtlikult vanglasse või rindele. Neilt ei saa nõuda, et nad läheksid paljakäsi putleri jõustruktuuride vastu!

Kutsun üles avama piire nendele põgenikele ja organiseerima nende vastuvõttu. See ei ole majanduslikult kerge, kuid see on parim, mida me saame teha putleri režiimi vastu töötamiseks. See on parim, mida me saame teha, töötamaks putleri mobilisatsiooni vastu. Põgenike tagasipööramine piirilt võrdub 1944. aasta paadipõgenike tagasisaatmisega N Liitu. Vältigem seda häbi!