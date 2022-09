Nüüd kus eelarve on suurtes joontes kokku lepitud, hakkavad võimuliidu erakonnad vähehaaval tegema tasakaaluharjutusi. See tähendab balansseerimist peenikesel köiel, mis lahutab poliitiliste punktide napsamist partneritega tülliminekust. See on udupeen mäng, kus võimukaaslased on ühtaegu ka konkurendid ning nende arvelt enda tõstmisel peab minema keemistemperatuurile nii lähedale kui võimalik seda siiski ületamata. Esimesed katsed on juba mõnda aega tehtud, neid eskaleeritakse nüüd edasi (kontrollikoja kandidaat), aga mängu visatakse ka uued pallid.