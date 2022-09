Übermensch ja ühendav mört

Kui viis kursusevenda lavakooli 28. lennust 2018. aastal Paidesse teatrit tegema tulid, leppisid nad kokku, et igaüks teeb ka soololavastuse. Kirill Havanski tegi monotüki „Koletis“ ja Ursel Tilk tantsulavastuse „Between Dreams and Drowning“. Johannes veetis esimesel Paide-aastal unetuid öid, mõeldes, mida on temal pakkuda. „Mis on lähtepositsioon soolo tegemiseks? Tekkis paralleel stand-up-komöödiaga, mis tundus piisavalt põnev väljakutse,“ räägib ta. Siiski soovis lisada teatri maiku, et tulemus oleks etenduskunst, mis kasutab stand-up’i vahendeid. Teostamine aga lükkus muudkui edasi. Kui juunis võttis teatri meeskond vastu otsuse, et 31. detsembril lõpetavad nad tegevuse, oli selge: nüüd või ei iial! „Übermensch“, Paide teatri eelviimane lavastus, esietendub Paide 731. sünnipäeval. „Ma ei pääse meeleliigutusest: see on mu isiklik hüvastijätt linnaga ja tänu, et ta on lubanud mul siin olla,“ lausub Johannes.