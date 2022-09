Allan Kaldoja: Musta ja lehkava sõjasuitsu pilve tagant paistab Vene impeeriumi järgne maailm

Kesk-Aasia suurimates riikides Usbekistanis ja Kasahstanis on mõlemas tänavu olnud verised rahutused. Usbekistani lääneosas Karakalpakstanis juuli alguses. Kasahstanis aga kohe jaanuari alguses. Hetkel on mõlemas riigis siiski pealtnäha rahulik. Kasahstan otsustas äsja, et endise presidendi järgi Nur-Sultaniks nimetatud pealinn nimetatakse tagasi Astanaks.