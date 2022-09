Teadsid üldse, palju mussi ta varem teinud on? Jaa, kunagi oli hevibändimees, siis läks räpi peale üle. 45EKMC dest oled üldse kuulnud? Aga kõik Väikese PD parimad laulud? Tema produtseeritud. Aa, ja tead, et Väike PD tegi kunagi kaasa ühe tuntud Briti underground-räppari Lee Scotti albumil? See on kõik tänu DEW8 sidemetele, ta on brittidele sada musavideot teind. 12EEK Monkeyle ka, isegi Aigar Valsile tegi, suht pull. Maalib ka kole hästi ja…