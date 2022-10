„Lohede koda“, mille tegevus leiab aset umbkaudu 170 aastat enne „Troonide mängu“ aega, keskendub Targaryenide dünastia valitsusajale Westeroses ajal, kui ilmnevad esimesed märgid koja allakäigust. Kohalikud said seda öelda muidugi alles Daneryse ajast tagasi vaadates, kuid vaataja jaoks tehakse see uues sarjas puust ja punaseks. Mida muud võikski arvata kuningast, kes vigastab ennast juba pelgalt oma troonil istudes!? Viserys I (Paddy Considine) on hea ja armastav, aga nõrk kuningas, kelle kogu valitsusaja on kestnud rahu ja kes pole pidanud kunagi langetama keerulisi otsuseid. Kuni sarja esimese osani, muidugi.