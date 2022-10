Mare Tralla endast tehtud dokumentaalfilmist: „See film ei tekita mingit ilupilti, vaid näitab kunstniku igapäevaelu“

Neljapäeval, 29. septembril esilinastus kinos Sõprus Sandra Jõgeva dokumentaalfilm „Mare Tralla saladus“. Tõsielufilmist saab aimu Eesti ühe tuntuma feministliku kunstniku ja 1990ndate skandaalse meediatähe praegusest käekäigust, kuhu lisaks jätkuvale tegevusele kunstnikuna mahuvad ka aktivism (mida on filmis küll üsna põgusalt puudutatud) ning enda disainitud ja kootud esemete müümine juba aastaid tema kodulinnaks oleva Londoni turgudel. Tralla on kriitiline ja julge, harutab filmi ühe keskme, 2021. aastal Pärnus toimunud näituse „Enne ja pärast“ käigus lahti oma minevikutraumasid ning koob ellujäämiseks värvirõõmsaid mütse ja kampsuneid, vardad peos nii Tallinna tänavail kui Londoni metroos. Kui küsin Trallalt, mis saladus see siis on, mis on andnud pealkirja Jõgeva filmile, vastab Mare: „Ma ei tea. Mul ei ole saladusi, kõik on ära räägitud.“