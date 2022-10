POLIITIKARADAR | Kolmikliidu kokkuleppimise hind - miljard eurot

Mida see kokku tähendab? Riigi rahandus saab olema järgnevatel aastatel püsivas puudujäägis. Maksulaekumised katavad sellest osa, aga laenu tuleb juurde võtta. Võlga lisandub peaaegu 800 miljonit eurot, millega võlakoormus on juba väga lähedal 20%-le SKPst. Sisuliselt võib öelda, et praeguse valitsuse kokkuleppimine läheb meile maksma miljard eurot. Tõsi, suur osa sellest rahast on kaitseinivesteeringud, mis tulnuks ilmselt ka teistsuguste valitsustega. Nagu ka mingil kulul energiatoetused.

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsus kulutab mis mühiseb. Riigieelarve oleks „vaid“ kahe protsendi jagu miinuses, kui ei oleks otsuseid, mis valitsusel on tulnud teha esiteks selleks, et selle võimuliidu üldse kokku saaks ning selleks, et reageerida Venemaa agressioonile ja Ukraina põgenikevoolule. Kõigi nende otsuste toel on eelarvemiinus järgmisel aastal peaaegu kaks korda suurem.

Aga väga suur mõju on ka peretoetuste tõusul, hooldekodude maksumuse katmisel ja muudel kulutustel, ilma milleta üks või teine osapool selles koalitsioonis osalenud ei oleks. Ja need on kulud, mis pole ühekordsed, vaid püsivad. Ja kasvavad ajas aina suuremaks. Kallis on see valitsus meile, väga kallis.

EKRE rakett startis, kauaks kütust?

Lähenevate riigikogu valimiste suur võitluspaar hakkab kuju võtma juba ka toetusnumbrites. Hetkel pole näha, et veel keegi sekkuks võitlusse valimiste võitmise nimel.

Mis juhtus? EKRE reiting ronib üles tõusunurgaga, mis ajaks ka profiratturid sadulast püsti. Suve keskpaiga 19% pealt on EKRE Norstati küsitluse tulemustes kerkinud 26% peale. See viimane on EKRE aegade parim tulemus.

Mida sellest järeldada? EKRE sõnumid tabavad valijatel õiget närvi. Kuna partei toetus nii kõrge pole varem olnud, on nad juurde võitnud uusi toetajaid. Kuna Reformierakonna toetus on languses, võiks refleksist järeldada, et EKRE kasvab oravate arvelt. Aga üldine teadmine erakondades endis on, et EKRE ja Reformierakond omavahel valijaid ei vaheta. Kummagi erakonna toetajaid on selleks liiga erinevad, nad leiavad oma teise eelistuse mujalt.

Reformierakonna toetus on viis nädalat korralikus languses. 35% toetusest on saanud 30% ja lühiajaline trend on alla. Probleem? Suuresti mitte, oravate tavaline tase on kuskil 27%.

Mis saab edasi? Praegu ostavad ja müüvad valijad nende kahe potentsiaali. EKRE lubab kõike ja natuke rohkem ning kuna seda tehakse õige koha peal ehk energeetika ja hindade küsimuses, siis see köidab ja seda ostetakse. Ja samal ajal tähendab eeldab see, et peaministripartei tegevuse tulemustesse ei usuta ja seda müüakse.