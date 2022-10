Superstaaride ja superbrändidega töötav lavastaja Anna Himma: „Sain kodunt kaasa täieliku otsustusvabaduse tunde“

Eesti produktsioonimaastik edeneb järjest jõudsamalt. Ilmselt ei ole ühtegi eestimaalast, kes poleks uhkusega vahtinud Christopher Nolani „Tenetis“ Linnahalli ja Lasnamäe kanalit. Tanel Toomi viimases filmis on peaosas Kate Bosworth. Sel sügisel filmitakse Lahemaal suurejoonelist Hollywoodi õudusfilmi. Lisaks filmidele tehakse aga Eestis ka maailmaklassi muusikavideoid. Tallinnas on üles võetud Sevdaliza ja Tove Lo klippe. Kes filmis? Anna Himma, erakordselt andekas noor naine. Olen veendunud, et just temast saab Eesti üks olulisemaid filmikunsti ekspordiartikleid pikaks ajaks.