Isamaa olulisimad poliitprojektid hakkavad kuju võtma. Nüüd me teame elektri universaalteenuse hinda, mis ei ole ilmselt nii madal kui poliitikud soovisid. Eestikeelse hariduse eelnõu on oodata järgmisel nädalal valitsusse, kus huvitav saab olema selle plaani rakenduskava - millal ja mis summade eest midagi tehakse. Peretoetuste eelnõu on jõudnud riigikokku ja esmaspäeval hakkab sotsiaalkomisjon seda arutama.