USA mängis Obama ajal läbi Venemaa tuumarünnaku ühe Balti riigi vastu

Aastal 2020 avaldas USA publitsist Fred Kaplan raamatu „The Bomb“ ehk „Pomm“, milles kirjeldab Ameerika Ühendriikide tuumapoliitika ajalugu alates Harry Trumanist kuni tänapäevani. Kaplani sõnul on nii sõjaväelased kui ka riigiametnikud läbi aastate korrutanud, kuidas Ameerika tuumapoliitika on rajatud vastulöögi andmise põhimõttele (second-strike deterrence): kui vaenlane tuumarelvaga ründab, vastatakse neile samaga. Tegelikkuses on USA alati lähtunud esimese ennetava tuumalöögi andmisest, olgu siis tegu sissetungiga liitlase territooriumile, bioloogilise või ulatusliku küberrünnakuga.