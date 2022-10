„Keegi rivaale salatiga ei pildunud!“

Leelo Tungal: Juubelipidu oli suurepärane. Näis, et ometi kord oskame rõõmu tunda sellest, mis meil on ja on olnud, mitte ei hala selle üle, mida meil pole. Tuju tõstsid Urmas Vadi kerge irooniaga, humoorikas kinokroonika ja vaimukas paroodiavalimik andekate kolleegide priimas ettekandes.