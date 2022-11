Tuntud kaubamärk, mille tooted valmivad Valgamaal

Aclima alustas majandustegevust 1999. aasta aprillis, esmalt Troll Balti ASi nime all, hiljem sai firma nimeks Aclima Baltic AS. Alates 2022. aasta augustikuust kannab ettevõte Aclima OÜ nime.

Et pea veerand sajandit kestnud koostöö on hästi sujunud, on märk sellest, et tehtud otsus oli õige ja investeering Valgamaale tõi kasu nii investorile kui ka siitkandist pärit töötajatele.

„Valgas asuv tootmisettevõte asutati 12. jaanuaril. Ettevõtte norralastest omanikud otsisid võimalusi Baltimaadesse uus tehas rajada. Varasemalt oli neil tootmisega kogemusi nii Eestis kui Leedus. Sel korral aga langes investorite valik Eestile, kuna tol ajal tundus neile investeerimiskliima ja riigi üldine arengutase kahe teise Balti riigiga võrreldes rohkem arenenud. Tehasele otsiti kohta justnimelt Tallinnast väljapoole ja see, et selleks kohaks osutus Valga, on pigem juhuste kokkulangemine,“ selgitab Saarepera.

Aclima OÜ juhatuse liige Maive Saarepera räägib, et Aclima lugu sai alguse aga juba 1939. aastal, kui sellele pani Norras aluse Eivind Johansen. Kuni 2021. aasta lõpuni on Aclima olnud kolme järjestikuse põlvkonna pereettevõte.

Tegu on ühe tõeliselt põhjamaise ettevõttega, mis on igati jätkusuutlikult tegutsenud siin juba eelmise sajandi lõpust ehk aastast 1999.

Eesti lõunapiiril asuvas Valgas pole just üleliia palju sobivate oskustega töötajaid, seda enam, et rahvaarv sealkandis pigem väheneb kui suureneb. Seetõttu peab ettevõte olema üpriski atraktiivne, et väärt tööjõudu leida ja hoida.

2021. aasta müügitulu oli ettevõttel 11,7 miljonit. Äritegevus on viimase 10 aastaga laienenud ning 2023. aastal on planeeritav käive koguni 17 miljonit eurot.

„Meie võtmekliendi Aclima ASi tellimuste osakaal moodustab 100% Valga tehase kogu aasta toodangumahust. Aclima AS turustab meie toodangut kogu maailmas ja suure osa kogumüügist moodustavad tarned politseile ning sõjaväele. Kõik tootmises kasutatavad meriinovillased ja -villasegused trikotaažkangad on välja töötanud sõsarettevõte. Samuti töötab toodete disaini välja Aclima AS. Samas toimub mudelite arendus Aclima OÜ ja Aclima ASi tootearenduse meeskondade koostöös,“ selgitab Saarepera.

Aclima toodete eripäraks on tasaõmblused, samuti nende funktsionaalsus. See tähendab kanga puhul näiteks seda, et kangas ei ima endasse keha niiskust ja hoiab sel moel stabiilset kehatemperatuuri.

Valgas asuva tehase tegevuseks on olnud läbi aastate meriinovillastest ja -villasegu trikotaažkangastest funktsionaalse spordipesu ja lasterõivaste tootmine Aclima ASile. Valga tehas on spetsialiseerunud Aclima ASi loodud ACLIMA brändi spordiriiete tootmisele, mis on mõeldud laiatarbekasutuseks.

Enamus töötajad on pärit Valgamaalt, kuid mitmed inimesed käivad tööle piiri tagant Lätist. Tootearendusosakonnas on töötajaid ka Võrust ja Tallinnast.

Valgamaad kui ettevõtluskeskkonda iseloomustabki Maive Saarepera arvates see, et professionaalse tööjõu leidmine on raskendatud ning teenuste kättesaadavus piiratud.

Asukoha plussiks on see, et siin piirkonnas võib motiveeritud tööjõudu leida lisaks Valgamaale naaberriigist Lätist.

Parema töökeskkonna nimel peab pingutama

Põhjamaadest pärit omanikud peavad oluliseks ka põhjamaise töökeskkonna ja -kultuuri juurutamist tehases. Aclima ASi juhatuse liikme Maive Saarepera sõnul on töötingimused tehases head ja nende parandamisega tegeletakse pidevalt. „Seda, et meie puhul on tegu välisomanikuga, otseselt ei tajugi. Kuigi ettevõtte omanikud asuvad välismaal, on nad usaldanud ettevõtte igapäevase juhtimise ettevõtte töötajate juhtgrupile,“ selgitab Saarepera.

Lisaks võimaldab tööandja töötajatele erinevaid motivatsioonipakette ja boonuseid ning kaugtöövõimalusi.

Selleks, et ka toodang oleks kvaliteetsem, vastaks kaasaegsetele kiiresti muutuvatele tingimustele ja tootmine oleks efektiivsem, on vajalik kaasajastada seadmeid ja tööprotsesse. Üldist töökeskkonda parendab ka see, et ette on võetud vana tootmishoone renoveerimine ning alustatud uue hoone ehitamist.

Hetkel on käimas uue tootmishoone ehitustööd, mille valmimisaeg on planeeritud 2022. aasta lõpuks. Uue tootmishoone valmimisega suurendatakse lao pinda ja sinna rajatakse automatiseeritud juurdelõikusosakond.

Juurdelõikusseadmed on plaanis siduda ERP-süsteemiga, mis võimaldab parandada tootmise planeerimist. Juurdelõikusosakonna automatiseerimisega suurendatakse juurdelõikuse võimsust ning kiirendatakse kogu juurdelõikuse protsessi.

Mis on ERP? Ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) tarkvara ehk ka lihtsalt majandustarkvara, on integreeritud rakenduste komplekt, mis on loodud ärifunktsioonide, nagu finants, personal, müük, ost, tootmine jne haldamiseks. Erinevad ERP-süsteemid on mõeldud erinevate suurustega ettevõtetele ja tööstusharudele. Paljud ERP-süsteemid kasutavad moodulsüsteemi ja annavad sellega võimaluse kasutada seda erinevate suurustega ettevõtetes ning vabaduse valida ainult neid mooduleid, mida vaja. ERP-tarkvara suurendab organisatsiooni tõhusust, automatiseerides äriprotsesse ja võimaldades paremat andmetöötlust.

