INTERVJUU | Mart Laar: põllumajanduse hävitamisega mul suurt pistmist pole, aga kolhoose ma tõesti ei sallinud

Kiirelt sai selgeks, et kõik, mida me teeme, muutub pretsedendiks, järgmised (Eesti riigijuhid – Toim.) hakkavad seda järele tegema. See pani kõva pinge peale. Kes esimesena istub, kes uksest sisse läheb, kõik muutus kuidagi tähenduslikuks. Kuidas tähistada vabariigi aastapäeva? Nii on tegelikult ka läinud, et kõik see muutuski traditsiooniks.