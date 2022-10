Esimest korda Ukraina sõja ajal: Vene mees tahetakse mobilisatsioonist hoidumise eest kohtu alla saata. Kellega on tegu?

„Palun avalikkuse ja isikkooseisu abi, et teha kindlaks M. V. Moissejevi asukoht,“ seisab politseimajor Kirill Sidorovi allkirjastatud dokumendis. Selles märgitakse, et tagaotsitav isik võib liikuda autoga GAZelle. Teates on ära toodud sõiduki numbrimärk.