POLIITIKARADAR | Poliitikute tekirebimine ja gaasikäkk

Poliitikud mängisid iseennast pikali

Mis juhtus? Soome ja Eesti majandusministrid said kokku ning Eesti minister Riina Sikkut astus avalikkuse ette sõnumiga, et LNG laev läheb Soome, mitte ei tule Eestisse Paldiskisse. Veel lisas ta, et talle oli juba suvel ametisse astudes selge, et ilmselt laev läheb Soome.

Miks see on oluline? Ongi küsimus, kas on oluline. Varem jätsid poliitikud mulje, et on väga oluline, et Eestisse tuleks LNG vastuvõtuvõimekus (ehk kai) ja ka LNG laev. Nüüd öeldakse, et see laev nii oluline ka ei ole, see võib seista ka Soome kai ääres, tähtis on, et meil on toruühendused ja gaas saab liikuda.