President Meri – Euroopa suur narr

Üks võimalus seda ootuste konflikti lahendada on lavastuse nimikangelase tingimusteta sakraliseerimine ja just selle tee on nii näidendi autor Jaak Jõerüüt kui lavastaja Karl Laumets Lennart Meri elust kõnelevas lavastuses „Lennart. Pöördtooliaastad“ valinud. Jõerüüt on avaldanud näidendi vormis armastuskirja Lennart Merile ja ta tekst on leidnud väärilise lavastaja, sest Laumets valdab kangelaste armastamise kunsti. Liigagi maitsekalt.