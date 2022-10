Värskes Magnaadis: „Hiljuti tuli teade, et sorteerimisliinil on laip“

Prügiäris peitub rohkelt üllatusi. „Alles hiljuti tuli teade, et sorteerimisliinil on laip. Kuna meil siin vahel juhtub tööõnnetusi, siis alguses ehmatasin, äkki midagi juhtus mõne meie töötajaga. Kutsusime politsei. Selgus, et ilmselt oli keegi roninud kusagile konteinerisse või maha löödud ja konteinerisse visatud – nii oli ta sattunud autosse, mis pressib prügi kokku,“ kõneleb Luude.

Ta ütleb ka, et ei tea inimesed, et tema firma tegeleb narkootikumidega, mis pättide käest ära korjatakse. „Need põletatakse politseieskordi juuresolekul meie juures ahjus, mis asub Tartu külje all. Kilode kaupa tuuakse erinevaid aineid. Midagi ette ei öelda: ühel hetkel antakse lihtsalt ukse taga kella, et oleme kohal ja pange ahi tööle. Politseinikud seisavad ahju kõrval ja jälgivad, et kõik ikka ära põleks.“

Luude räägib prügiäri telgitagustest, taaskasutuse vaevadest, EKREga ühinemisest ning utoopilisest rohepöördest. Ülikoolis füüsikat õppinud tippjuht kavatseb tulevikus õpetajaks hakata.

Ka Riina Roosipuust pidi saama õpetaja (matemaatikaõpetaja), kuid praegu juhib ta hoopis Eesti Lotot. Lapsepõlves unistas ta saada jäätisemüüjaks. Nüüd lotofirmas tunneb ta, et asjad ongi teatud mõttes sinnapoole liikunud. „Ma müün hetkenaudingut ja elamust, mida jäätis ju samuti annab.“

„Me oleme päris informeeritud. Kui midagi juhtuma hakkab, siis info jõuab meieni veidi varem. Olgu see siis pronkssõdur või Narva tank või Võru linn, mida koroona ajal hakati lukku panema. Helistavad asjamehed ja ütlevad, et kuulge, pange valmis selleks mahuks, sinna piirkonda, selleks ajaks,“ räägib Tõnis Ilves loos, mis on selle numbri vast kõige üllatavam ja hoogsam.