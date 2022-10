ARVUSTUS | Soomlastel on õnnestunud midagi, mida Eesti kinoloos pole hästi suudetud

Režissöör Mikko Myllylahti debüütfilm „Puuraiduri lugu“ on väga Soome film. Muidugi tuleneb see lähedasest sugulusest Juho Kuosmaneni (eelkõige „Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus“, mille stsenarist oligi Myllylahti) ning vendade Kaurismäkide loominguga, mis viimastel kümnenditel Soome filmi kuvandit on loonud. Kusagil oleks nagu olemas sama muld, millest on võrsutud, või on see mitmekuine kaamos, hullutava kesköö päikese all kogetud suvise Sodankylä festivali mõju või hoopis südamesse loetud Arto Paasilinna romaanid? Ei tea, aga meie soome-ugri veljel on õnnestunud midagi, mida Eesti kinoloos pole hästi teha suudetud. Nad on oma maailmalõpus elamisest, lumekuhjadest ning välisest tundetusest teinud mõjuva kaubamärgi, mida teatakse kaugemalgi.