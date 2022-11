„Vennad“ ei pelga geifilmi silti: sissevaade geimeeste kohtingukultuuri ja LGBT+ kogukonna sisemisse paljususse

„Me tahame filmi, mis näitab, et gei- ja heterosuhted on samasugused – armastus on armastus on armastus,“ ütleb filmiprodutsent „Vendade“ alguses peategelasele. „Ei ole, see on jama!“ röögatab too vastu. „Selle vale pidime me välja mõtlema, et te idioodid meid lõpuks võrdselt kohtleks.“