SUUR LUGU | Ungari Vene gaasi pantvangis: „Venelased dikteerivad tingimused, meid koheldakse nagu luusereid“

Kui Ungari välisminister Péter Szijjártó tänavu suvel Moskvas käis, alandas ta end oma Lääne kolleegide ees põhjalikult. See oli aeg, mil Euroopa Liidu liidrid polnud nõus venelastega kohtuma. Erakordselt jõhkras sõjas, mille Venemaa Ukraina vastu vallandas, oli Euroopa Liit suutnud ühtsust hoida, järjepanu sanktsioone kehtestada ja hoida karmi retoorikat. Ja siis tuli Ungari, must lammas, kes näib venelaste ees isegi kõige rängemas kriisis lömitavat.

Ungaril oli ja on venelasi vaja, sest nad on end läbi gaasilepingute sügavalt Kremli poliitikast sõltuvaks teinud. See kõik on saamas Orbanile hukatuseks. Ja see kõik juhtub ungari rahva arvelt.