Seda, mis õnnestub, püütakse järgemööda taastada ning paljudesse majapidamistesse on vooluühendused taastatud. Paljudesse aga mitte. Kuna hävinud on ka elektrijaamad, siis on riik elektrivajaduse katmiseks kehtestanud planeeritud vähemalt neljatunniseid voolukatkestusi. Piirangud mõjutavad vähemalt nelja miljonit inimest.