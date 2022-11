KUNST | Muusad ei vaiki

Vive Tolli on öelnud, et graafika on just see, mida kunstnik ise teha tahab, mis on tema sees, aga vabanemine loomingusse tuleb vaimse toetaja, õpetaja suunamisel. See, mis on „sees“, on olulisim osa loomingust, ja parimal juhul „klikib“ just see pildi ees seisva vaatajaga. Inimesed, kes armastavad kultuuri, teavad, et mõtlemine on õnnestav tegevus ja dialoog kellegagi, kes on teose loonud, võib anda tiivad. See võib omakorda inspireerida uusi teoseid looma. Hea loomingu tingimuseks on vajalik mingi sisemine õnnetunne – mis küllap suurelt osalt annabki loomingule individuaalsuse, sest inimesed on õnnelikud nii erinevate asjade üle. Üks kõige loomulikumaid õnne allikaid on loodus, ja kunstnikud, keda see inspireerib, ei kao kuhugi.