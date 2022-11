Facebooki ainuvalitseja on kustutanud triljonifirmast üle 70 protsendi: üldiselt saadakse selliste majandustulemuste järel töölt kinga

ON AINULT ÜKS TEE: Facebook liigub sinna, kuhu Mark Zuckerberg tahab.

Olgugi et Facebook pole enam nii moekas kui kümme aastat tagasi – noored kasutavad tõepoolest rohkem TikTokki –, on tema finantsmuskel aukartustäratav. Ka praegusest kriisist hoolimata on firmal ainuüksi vaba raha üle 15 miljardi dollari. Investoreid teeb aga mõistagi murelikuks perspektiiv.