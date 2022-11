Fotode skandaali anatoomia: lugu lahku läinud Emast ja Isast, kes on kaotanud teineteise suhtes vähimagi usalduse

Ühiskond läheb aga arust ära ja hakkab jahtima puudulike infokildude pinnalt endale ette manatud koletisi, muutudes ise monstrumiks. Avalikkus välistab mõne tunni jooksul järeldused, mille kohus oli juba ammu ära teinud. Neile kättesaadavad fragmendid on justkui valik surnud armastuse raibetest, mida puslena üht- või teistpidi kokku ladudes on tulemuseks igal juhul rõlge monstrum.

Kuidas said siis kogu Eesti ajakirjanikud enda käsutusse võõra perekonna delikaatsed fotod? Väide, et laste fotod on pikalt ja laialt levinud mööda toimetusi, on eksitav.