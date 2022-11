POLIITIKARADAR | Näib, et Mihkelsonil on teha keeruline otsus, kus head lahendust ei ole

Nädalat on suuresti täitnud Marko Mihkelsoni puudutav pildiskandaal. Kuna tegu on kõrge kaliibriga poliitikuga, siis tasub vaadata, mis poliitilised järelmid sellel lool võivad olla. Näib, et Mihkelsonil on teha keeruline otsus, kus head lahendust ei ole. Üsna kaootiline näeb välja ka kõik, mis puudutab LNG-terminali ja gaasivarustust. Kergesti jääb mulje, et Eesti poliitikud jooksevad sündmuste sabas, kus mingi välja reklaamitud areng läheb hoopis teises suunas ja tabab otsustajaid üllatusena.