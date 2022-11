MUDIST ERMIS: Eesti Rahva Muuseumis on tuleva aasta jaanuari keskpaigani avatud näitus "Põlev mees Peeter Mudist" (kuraator Reet Mark), mis on pühendatud kunstniku 80. sünniaastapäevale ja kus on peamiselt väljas tööd Margus Linnamäe ja Mart Lepa erakogudest.

FOTO: Anu Ansu