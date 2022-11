Kemmerguäriga miljoneid teeninud ärimees mäletab siiani, kuidas ta päevaga halliks läks

See oli paari aasta eest. Kui Ekspress perekond Ilvesega maha istub, elatakse teadmises, et peagi ollakse 3000 kempsu võrra vaesemad. Sellest, et läbi läheks tehing, kus Saksamaa suurettevõte Toi Toi & Dixi Group ostab ära nende elutöö, Eesti vetsuäri lipulaeva Kemmerlingi, on septembri keskpaigaks puudu üksnes konkurentsiameti heakskiit.