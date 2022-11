Mihkelson astub väliskomisjoni juhi ametist tagasi

Lastest tehtud fotode tõttu suurde skandaali sattunud reformierakondlase Marko Mihkelsoni taandumist väliskomisjoni juhtimiselt on erineva kangusastmega kas soovitanud või nõudnud pea kõik erakonnad. Nädalavahetusega on saanud Reformierakonnale selgeks, et kuigi nemad Mihkelsoni taandumist seni vajalikuks ei pidanud, siis muud pääseteed ei ole.