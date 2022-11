Nende kõrvale aga kerkis vaikselt ja märkamatult tundmatu ettevõte nimega Hodltech. Tõsi, firma tegeleb krüptovaluutaga ehk valdkonnaga, millega enamik meist üldse kokku ei puutu. Ettevõtte tegelik kasusaaja on äriregistri andmeil avalikkusele tundmatu ukrainlane Pavlo Ohirenko. Kodulehel kuulutab firma, et pakub krüptovaluuta rahakoti ja krüptovaluuta vahetuse teenust. Lihtsustatult öeldes on tegu krüptopangaga.