Häälte lugemise eel: demokraadid kardavad, et need on viimased vabad valimised Ameerika Ühendriikides

On lihtne unustada, et Donald Trump on ainus USA president läbi ajaloo, kes pole valimiskaotust tunnistanud. Nende kahe aasta jooksul, mis on presidendivalimistest möödunud, on tema valed üksnes võimendanud üht ühiskonna äärmust. Äärmust, mis on sisuliselt kaaperdanud vabariikliku partei.