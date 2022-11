Seeder: Vene kodanikelt valimisõiguse võtmiseks on riigikogus tahe olemas

„Kui Reformierakond tahab uut eelnõu algatada ja on lootust, et see jõuaks ka finišisse (ehk seadusena vastuvõtmiseni – U. J.), oleme valmis ka seda arutama,“ ütles Seeder Ekspressile. Ta teab niihästi kui reformierakondlased, et selles teemas on küsimus kolmandas koalitsioonipartneris – sotsides. „Sellel võib olla teistsugune eesmärk kui lõpptulemuse saavutamine, näiteks initsiatiivi haaramine. Reformierakond teab hästi koalitsioonisiseseid hoiakuid, et SDE pole nõus.“