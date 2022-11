Iraani režissöör, kes portreteeris prostituute tapnud sarimõrvarit:„Tahtsin näidata, milline on seksitöötajate elu“

Kohutava asjaolude kokkusattumisena on filmi rahvusvaheliste esilinastuste ning festivalilevi perioodi jäänud ka Iraani naiste õigusi puudutavad suured protestiliikumised, mis said alguse septembris, kui 22aastane Mahsa Amini suri Teherani haiglas kombluspolitsei jõhkrutsemise tagajärjel. See näitab, et naiste olukord Iraanis pole viimase veerandsaja aastaga karvavõrdki paremaks muutunud.